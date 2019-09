Terza sconfitta di file per l'Udinese: al Friuli passa il Brescia

UDINE - Nella 4^ giornata della Serie A Tim, l'Udinese cede il passo in casa per 1-0 contro il Brescia. Gara tattica, ritmo elevato e decisa dalla rete di Romulo al 12' della ripresa, con conclusione viziata da una leggera deviazione di De Maio.

Tudor sceglie il modulo 3-5-2, Corini il 4-3-1-2. Nel primo tempo al 6' Donnarumma prova subito la conclusione ravvicinata ma Musso è attento. A 17' se ne va palla al piede Fofana, entra in area di rigore e calcia di sinistro ma la fucilata finisce sull'esterno della rete. Al 21' spunto di Pussetto che tira di destro dalla trequarti, palla che finisce sul fondo. Al 27' Spalek fraseggia a centrocampo e dai 25 metri conclude, sfera di gioco che non impensierisce Musso. Al 33' sale il baricentro del Brescia, Ayè di forza calcia dalla distanza e palla sulla traversa.

Nella ripresa al 10' pregevole azione di Sema che entra in area e cerca il suggerimento al centro ma viene fermato in extremis da Cistana. Due giri di lancette e Brescia in vantaggio. Scarica Romulo dalla distanza, De Maio è sulla traiettoria e devia quel tanto che mette fuori causa Musso. E' 1-0 per gli ospiti. Al 17' calcio di punizione di Lasagna deviato dalla barriera in rimessa laterale. La gara vive di capovolgimenti di fronte e squadre che inevitabilmente si allungano. L'Udinese ci mette il cuore e la determinazione per raggiungere il pareggio, ma la porta di Joronen resterà inviolata fino alla fine.

Finisce 1-0 per il Brescia e terza sconfitta di fila per i bianconeri che martedì 24 settembre alle 19 sono attesi al 'Bentegodi' di Verona contro l'Hellas per la 5^ giornata della Serie A Tim.