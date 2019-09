Ubriaco al volante, abbatte un palo della luce e finisce contro una siepe

UDINE - Alle 18.30 una Mercedes Classe B perde il controllo e finisce prima contro un palo dell'illuminazione pubblica, poi in una siepe di un giardino privato. E' accaduto in via del Cotonificio dove gli agenti della Polizia locale, al loro arrivo, si sono trovati di fronte un automobilista piuttosto alticcio.

La persona al volante, un 63enne di Udine, è stata denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza con ritiro immediato della patente di guida dagli agenti intervenuti per i rilievi. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente.