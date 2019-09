PALUZZA - Un terremoto di magnitudo 3.8 si è verificato verso le 15 di domenica 22 settembre in Carnia, nei pressi di Paluzza.

La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, tanto che in molti sono usciti in strada molto spaventati. Fortunatamente non si registrano danni o feriti.

+++ SEGUONO AGGIORNAMENTI +++