UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 23 settembre, prevede, nella notte possibili piogge da moderate ad abbondanti su bassa pianura e costa.

In mattinata nuvolosità variabile su tutta la regione, dal pomeriggio peggioramento con piogge in genere abbondanti anche temporalesche, specie in serata.

Sulla fascia orientale le piogge potranno essere intense. Previsione incerta.