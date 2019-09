Code e rallentamenti in A4 a causa di due incidenti

LATISANA - Rallentamenti fin dal mattino, lunedì 23 settembre, sull’autostrada A4 Venezia Trieste a causa di due lievi incidenti (senza conseguenze per le persone) ma con mezzi pesanti coinvolti hanno rallentato fortemente la circolazione che già nelle ore del mattino è molto sostenuta.

Il primo sinistro è accaduto verso le 7 del mattino fra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia: un mezzo pesante che trasportava porte in pvc è fuoriuscito dalla carreggiata perdendo parte del carico. Il secondo incidente si è verificato verso le 8 del mattino nel tratto fra Portogruaro e San Stino di Livenza sempre in direzione Venezia. Si è trattato di un tamponamento fra due camion. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici.

Attorno alle 9 sono segnalate code a tratti fra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia, ma la situazione si va regolarizzando.