Presentata la seconda edizione del Festival del Coraggio

CERVIGNANO - È stata presentata, a Fondazione Friuli, la seconda edizione del Festival del Coraggio. Dall’11 al 13 ottobre incontri, laboratori, presentazioni, esposizioni e spettacoli teatrali animeranno la città di Cervignano del Friuli. Fra gli ospiti anche Fiammetta Borsellino, Piergiorgio Odifreddi, Marco Baliani, Eugenio Finardi, Danilo De Marco, Giusi Quarenghi, Slavenka Drakulić, Nezan Kendal, Stefania Prandi, Beppino Englaro.

L’ILLUSTRAZIONE SCELTA PER IL 2019 - Come anticipato durante la passata edizione, ogni anno il festival avrà un’illustrazione che proverà a raccontare la tematica del coraggio. Per questa seconda edizione l’illustratrice Federica Moro è partita da una fotografia molto famosa: trent’anni fa un anonimo uomo cinese, con due borse di plastica della spesa strette fra le mani, davanti alla colonna di carri armati durante la protesta di piazza Tienanmen a Pechino. Era il 4 giugno del 1989 e quell’immagine divenne iconica, simbolo di un coraggio senza nome, di un gesto semplice e disarmante. Rivoluzionario.

L’EVENTO - L’evento porta sempre con sé una buona dose di aspettative e confronti, ma proprio per questo si è voluto rilanciare lo spirito che ha caratterizzato l’idea iniziale: costruire, anno dopo anno, un festival di contenuti e non un contenitore, con racconti necessari, pieni di speranza e energia, che abbiano l’ambizione di lasciare un segno su una comunità di persone sempre più ampia. Il Festival del Coraggio nasce da un’idea e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervignano del Friuli che ha affidato all’Associazione culturale Bottega Errante la direzione artistica e l’organizzazione. Teatro Pasolini, Casa della Musica, Biblioteca Civica ‘Giuseppe Zigaina’, Centro Civico sono le quattro prestigiose location che ospiteranno tutti gli eventi (a ingresso libero, fino a esaurimento posti). In ogni location, inoltre, sarà presente un bookshop con tutti i libri degli ospiti presenti al festival.

L’intero programma è disponibile qui.

INFO: www.festivaldelcoraggio.it | info@festivaldelcoraggio.it | Facebook | Instagram |

