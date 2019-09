UDINE – Make inaugura la sua stagione espositiva con la musica. La galleria di via Manin - che dal 2016 ospita eventi artistici e culturali inerenti l’arte contemporanea, il design, la fotografia, l’art sound, ponendosi quindi come integrazione agli spazi istituzionali cittadini aperti al pubblico dell'arte - da questo autunno arricchisce la sua offerta culturale con una rassegna musicale dal titolo 'Music Make. Solo Improvised Music'. Da un'idea del musicista Daniele D'Agaro e della gallerista Maria Da Broi, nasce infatti una rassegna musicale dedicata al jazz e incentrata sulla libera improvvisazione. MAKE farà da cornice ad una serie di istantanee musicali per ‘strumento solo’ a partire da ottobre, e proseguirà con un concerto ogni primo giovedì del mese.

IL PRIMO EVENTO - Il primo appuntamento (con ingresso libero), giovedì 3 ottobre alle 21, sarà con Flavio Zanuttini, un trombettista con una buona esperienza sia come lead trumpet in big band che come improvvisatore libero, testimoniata dalle quasi trenta pubblicazioni discografiche. La sua prima esperienza di tromba sola risale al gennaio 2013, quando eseguì la première di un brano del compositore Florian Walter a lui dedicato. Da allora la sua ricerca è maturata fino alla pubblicazione nel 2018 di ‘La Notte’ (Creative Sources Rec / Umland Records) suo primo disco per tromba sola completamente acustico. Oltre a Zanuttini, che aprirà la rassegna, quattro i jazzisti che si susseguiranno fino a gennaio: Daniele D'agaro a novembre, Giorgio Pacorig a dicembre, e Giovanni Maier a gennaio.

