Nonna e nipotina finiscono in ospedale dopo essere state urtate da un'auto

PALMANOVA - Sono state investite mentre attraversavano la strada. Nonna e nipote, 67 anni la prima, 2 la seconda, di nazionalità cinese, sono finite in ospedale nel pomeriggio di lunedì 23 settembre, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Alla guida un pensionato veneto

Il fatto è avvenuto in via Memmo, una laterale di Borgo Udine. Alla guida dell'auto c'era un pensionato veneto. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza del 118, che ha preferito accompagnare nonna e nipotina in ospedale per accertamenti. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sono al lavoro gli agenti della Polizia locale.