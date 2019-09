Latitante dal 2012: arrestato in Germania 47enne russo

UDINE - Nella giornata di lunedì 23 settembre, personale della Questura di Udine, in collaborazione con quello della Polizia di Frontiera di Roma Fiumicino, ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso in data 14 novembre 2018 dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti del 47enne cittadino russo Shamkhan Beterbekov.

Condannato a 3 anni e 11 mesi

La condanna alla pena di anni 3 mesi 11 giorni 26 di reclusione, è stata emessa a seguito del suo arresto, avvenuto in data 25 novembre 2012, quando a Tarvisio veniva fermato alla guida di un veicolo con targa lituana. Nella circostanza gli operanti identificavano 5 cittadini russi, facenti parte dello stesso nucleo famigliare, e fra questi vi erano anche due minori. Dopo le verifiche del caso, veniva appurato che i trasportati erano tutti clandestini o comunque privi di titoli all’ingresso in Italia. In seguito a quanto verificato, Beterbekov veniva tratto in arresto per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e dopo una breve custodia cautelare, si rendeva irreperibile in Italia.

Arrestato in Germania

A seguito del provvedimento di condanna, le successive indagini, grazie anche alla collaborazione del servizio Sirene, hanno permesso di rintracciare il condannato in Germania, dov’è stato fermato nei mesi scorsi in esito al mandato di Arresto europeo, predisposto dalla Procura di Udine. L’uomo è stato portato nel carcere di Civitavecchia.