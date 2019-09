Sport: al lavoro il Comitato organizzatore di Eyof Fvg 2023

UDINE - E' stato firmato dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'atto costitutivo del Comitato organizzatore di 'Eyof Fvg 2023', la sedicesima edizione invernale del Festival olimpico della gioventù europea, che si svolgerà nei comuni montani del Friuli Venezia Giulia nel 2023. Si tratta di un evento che, con la formula delle Olimpiadi, consente agli atleti dai 14 ai 18 anni dei Comitati olimpici nazionali di tutta Europa di confrontarsi nelle discipline dello sport bianco.

La sigla del documento, che segna l'avvio della macchina organizzativa, è avvenuta oggi a Trieste, nel palazzo della Regione, e ad apporre la firma assieme a Fedriga è stato Giorgio Brandolin in rappresentanza del Coni. Eyof (European Youth Olympic Festival) è una manifestazione multi sportiva che si svilupperà nella montagna del Friuli Venezia Giulia e darà modo ai giovani partecipanti di vivere un'importante esperienza agonistica, ma anche di conoscere, assieme ai loro accompagnatori, le attrattive e le peculiarità del territorio. Il Comitato organizzatore è stato costituito senza fini di lucro, ha sede a Trieste, in piazza Unità d'Italia,1, e ha l'obiettivo di pianificare la manifestazione, in collaborazione con i Comuni montani interessati, le Federazioni sportive regionali competenti e altri soggetti pubblici e privati.

Nell'ambito del Comitato organizzatore è stato costituito un Comitato di indirizzo, composto dal presidente della Regione, in qualità di presidente, nonché dall'assessore regionale alla Cultura e Sport, Tiziana Gibelli, in qualità di vicepresidente; dagli assessori al Lavoro, formazione, istruzione, università e ricerca, Alessia Rosolen; alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini; alle Risorse agricole, agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier; dal segretario generale del Coni, Carlo Leonardo Mornati; dal presidente del Coni regionale Fvg, Giorgio Brandolin; dal direttore generale di PromoturismoFVG, Lucio Gomiero; da Maurizio Dunhofer, nominato presidente del Comitato esecutivo.