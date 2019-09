Doveva essere in carcere e invece era in autogrill: arrestato 25enne albanese

COLLOREDO DI MONTE ALBANO - Non si ferma l’ attività di controllo effettuata dalle pattuglie della Polizia stradale sulle autostrade del Fvg. Nella giornata di domenica 22, durante i controlli di routine, nei pressi dell’area di servizio Ledra, situata al chilometro 37+200 nord dell’A23, in comune di Colloredo di Monte Albano, è stato fermato un cittadino albanese di 25 anni.

Arrestato e portato nel carcere di Udine

Dalle verifiche effettuate nelle banche dati, è emerso che a carico del soggetto pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Lucca a seguito di condanna per furto in abitazione. Lo straniero è stato quindi arrestato e portato nel carcere di Udine a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.