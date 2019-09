Nuova stagione per il Royal di Cordenons

CORDENONS - E' in programma sabato 28 settembre l'inaugurazione della quarta stagione invernale del Royal (via Musil a Cordenons) a pochi minuti dal centro di Pordenone. Si comincerà alle 22 con Mamacita, appuntamento a base di musica hiphop, rnb, tra e reggaeton, conosciuto ormai in tutta Europa.

LA STAGIONE - Quella di sabato sarà solo l’inizio della stagione, il locale, aperto tutti i sabati e prefestivi, con alcune eccezioni di domenica e venerdì (che verranno annunciati di volta in volta) porterà il primo sabato di ottobre un ospite internazionale, sarà infatti Detlef a inaugurare ottobre, con il suono tecno-elettronico già protagonista con i suoi dj set di numerosi club e festival in giro per il mondo.

HALLOWEEN - A ottobre oltre al party di Halloween in arrivo Gigi l’altro show, cover ufficiale di Gigi d’Agostino per gli amanti del genere Dance Anni 90/2000 Pop Progressive Psy-Trance.