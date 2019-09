Dopo la laurea in tecnologie web e multimediali Luca apre a Udine la sua liuteria

UDINE - Luca Zerilli nasce a Udine e inizia già da bambino ad appassionarsi alla musica, suonando dapprima il pianoforte e più avanti la chitarra e il basso elettrico, che lo porteranno a studiare il contrabbasso al Conservatorio di Udine e a suonare in Italia e all'estero con diversi musicisti locali. La passione per il legno, per la musica e per il lavoro manuale lo spingono, dopo la laurea in Tecnologie Web e Multimediali all'Università di Udine, a imparare a lavorare il legno e a costruire strumenti musicali sotto la guida del Maestro Desiderio Quercetani, la cui scuola «Bottega di Parma» accoglie un ristretto numero di studenti provenienti da tutto il mondo. I suoi strumenti sono stati apprezzati non solo in Italia, ma anche all'estero in varie città tra cui Philadelphia, New York, Chicago, Boston, San Francisco e Los Angeles.

L'INAUGURAZIONE - Il 25 settembre (l'inaugurazione è in programma dalle 17) Luca aprirà la sua bottega. Nella nuova sede di via Petrarca 14, a Udine, Zerilli si occuperà quindi della costruzione e manutenzione di strumenti ad arco e a pizzico utilizzando solo legni di prima scelta ed ogni strumento sarò fatto a mano seguendo le esigenze dei musicisti. Ogni strumento è costruito a mano da zero, partendo dalle idee del musicista. Ogni aspetto dello strumento è adattabile alle specifiche esigenze del cliente, dalla scelta dei legni, alle forme, dimensioni e ai dettagli come intarsi o firme. Violini, viole, violoncelli e contrabbassi costruiti secondo i principi dell'antica tradizione liutaria italiana, appresi sotto la guida del Maestro Desiderio Quercetani.

IL LEGNO è scelto personalmente da Luca Zerilli. Viene usato solo legno essiccato naturalmente all'aria per diversi anni.

LA VERNICE a olio è stata sviluppata da chimici professionisti e collaudata per non perdere le caratteristiche tecniche nel tempo e non variare il colore. Tutti gli strumenti sono lucidati con la gommalacca a tampone, tecnica antica che esalta le qualità estetiche del legno, lo protegge dai graffi e dall'umidità ed è facilmente ritoccabile anche dopo molti anni.

UN CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ con le foto che ne documentano la costruzione viene rilasciato per ogni strumento. Si eseguono riparazioni e messe a punto su ogni tipo di strumento a corda classico e moderno, dalle chitarre elettriche ai violini. Ogni strumento è diverso e va trattato diversamente, per questo motivo ogni lavoro viene valutato individualmente con il cliente in modo da eseguire gli interventi più appropriati.

