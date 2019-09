Scontro tra due mezzi pesanti sulla regionale 463: morto un 45enne

SEDEGLIANO - Un uomo di 45 anni ha perso la vita, nella mattinata di mercoledì 25 settembre, in un incidente stradale verificatosi a Rivis di Sedegliano, lungo la statale 463. Il fatto è avvenuto attorno alle 7 del mattino. A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti a una vettura. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del 118. La vittima è uno dei due camionisti coinvolti nel sinistro, Francesco Giusti, residente a Dignano.

Impatto violentissimo

Non è ancora chiaro il motivo che ha provocato l'incidente, ma non è escluso che il camionista 45enne possa aver accusato un malore. L'impatto con l'altro mezzo pesante è stato violentissimo, e per Giusti non c'è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti.