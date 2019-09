Coltivava, confezionava e vendeva marijuana: arrestato 52enne

UDINE – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, nella mattinata di martedì 24 settembre, in seguito a una perquisizione domiciliare, hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la produzione, il confezionamento e la distribuzione di marijuana e dei suoi derivati, quali olii e resine. A finire nei guai è stato un 52enne italiano, residente alle porte di Udine.

All’interno di un armadio l’uomo aveva ricavato un vano coibentato e provvisto di lampada per favorire la germinazione di alcune piante di marijuana. I controlli successivi hanno poi permesso agli agenti della Polizia di Stato di individuare in un fondo agricolo adiacente tre capanni rettangolari, due dei quali chiusi da lucchetti le cui chiavi erano state prima rinvenute nell’abitazione. In uno dei due capanni, dietro un telone, sono state rinvenute otto piante di cannabis dell’altezza di circa due metri ciascuna, interrate e in fase di maturazione prossima alla raccolta delle infiorescenze, che sono state sequestrate unitamente a circa 4 etti di infiorescenze già confezione e pronte alla distribuzione.

L’uomo, incensurato, è stato arrestato e portato nel carcere di Udine.