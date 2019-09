Parte il progetto di Hattiva Lab: sei ragazzi con disabilità abiteranno da soli nei week end

UDINE - Cercavano in affitto una casetta inutilizzata a Udine per sperimentare l’esperienza del vivere da soli al di fuori della propria rete familiare durante il fine settimana. E i sei ragazzi con disabilità, utenti della cooperativa sociale Hattiva Lab, l’hanno finalmente trovata, e da questo weekend stanno provando l’ebbrezza dell’indipendenza.

Soddisfatta Paola Benini

«Un bellissimo progetto di autonomia grazie al quale i ragazzi, con la supervisione di due educatori, vivranno come i 'grandi' - spiega la presidente della onlus, Paola Benini -. Abbiamo trovato una casa indipendente con tre camere da letto e due bagni a Udine, in una zona servita e provvista di servizi e negozi. Ringraziamo chi ce la ha data in affitto, ha fatto anche una buona azione e un grande regalo alle persone che ne usufruiranno: la riempiremo di cura e di vita!».

Ragazzi entusiasti

Entusiasti i ragazzi, che hanno fatto un sopralluogo la scorsa settimana prima di effettuare il mini-trasloco. Essendo un progetto sperimentale, finanziato dalla Regione Fvg e dalla Fondazione Friuli, per il momento solo per un anno, il contratto di affitto sarà necessariamente breve, «salvo che l’iniziativa non sia così bella e importante - auspica Benini - da essere nuovamente sovvenzionata».