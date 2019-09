Si spezza un cavo d'acciaio, operaio travolto dal carico

SAN DANIELE - Un operaio della Toppazzini spa di Villanova di San Daniele è rimasto ferito nelle prime ore di giovedì 26 settembre. A quanto pare un cavo d'acciaio si sarebbe spezzato durante una movimentazione, facendo finire il carico addosso all'uomo. I primi a prestare soccorso sono stati i colleghi dell'operaio, in seguito preso in carico dal personale del 118 giunto sul posto con l'elicottero del 118. Il ferito sarebbe grave ma non in pericolo di vita. E' stato portato all'ospedale di Udine.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria, che dovranno fare luce sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità o lacune nei sistemi di sicurezza. La Toppazzini spa è specializzata nella produzione di imballaggi.