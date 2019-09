Turismo: Fvg e Veneto insieme per promuovere le spiagge dell'Alto Adriatico

UDINE - «Era da quasi vent'anni che si parlava di collaborazione con il Veneto senza di fatto alcun risultato. Oggi con questo atto si inizia una nuova era, dando concretamente quelle risposte che i turisti chiedono in termini di attrattività di un territorio». Lo ha affermato l'assessore regionale al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, a margine della seduta di giunta nel corso della quale è stato approvato, su proposta dello stesso Bini, lo schema di Accordo di collaborazione con Regione Veneto per l'attuazione del progetto turistico interregionale 'Alto Adriatico' e la relativa autorizzazione alla stipula dell'atto.

Bini: «Serve un'offerta turistica integrata»

Come ha spiegato Bini, nel prossimo biennio (2020-2021) le due Regioni promuoveranno congiuntamente in maniera sinergica, sia in Italia sia a livello internazionale, il litorale dell'Alto Adriatico, «unendo in questo modo le forze e anche le eccellenze nel presentare un'offerta turistica integrata e fortemente competitiva». Nel dettaglio, come illustrato dall'assessore, il progetto Alto Adriatico prevede attività finalizzate alla promozione turistica delle spiagge, con un marchio unitario realizzato congiuntamente, identificativo dell'area geografica compresa nei due territori regionali. La Regione ha individuato PromoTurismoFvg quale soggetto attuatore del progetto, quindi incaricato della realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo e dal relativo Piano delle attività che comprende le iniziative preliminari e di promozione diretta, tra cui la realizzazione di due Borse del turismo interregionale e la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche.