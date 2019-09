Cambio di comandante alla Spaccamela di Udine

UDINE - Alla presenza del 44° comandante della Brigata alpina 'Julia', generale Alberto Vezzoli, delle autorità militari e delle associazioni combattentistiche e d’arma, si è svolto venerdì 27 settembre il cambio del comandante del Reparto comando e Supporti tattici 'Julia'. Dopo 12 mesi di comando, durante i quali il reparto è stato più volte impiegato in attività a supporto della Brigata 'Julia', il tenente colonnello Pietro Abate ha ceduto al suo parigrado Paolo Crociani la guida del Reparto comando e Supporti tattici 'Julia'.

Durante il discorso di commiato, il Abate ha voluto sottolineare il ruolo chiave che ricopre il Reparto comando nelle varie attività addestrative, di specialità come per esempio i Campionati sciistici delle truppe alpine e anche la partecipazione, ancora in corso, all’operazione 'Strade sicure' dell’Esercito a Roma, al comando del generale Vezzoli. Ha poi ringraziato gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e i volontari per l’encomiabile impegno profuso durante i suoi mesi di Comando.

Il comandante della 'Julia' Vezzoli, ha evidenziato il continuo impegno degli uomini e delle donne della 'Spaccamela' durante il periodo di comando del tenente colonnello Abate e si è rivolto al personale schierato dicendo: »L’emozione del vostro comandante, in questa giornata di festa del Rcst 'Julia', testimonia il modo con il quale Abate ha comandato il Reparto in questo periodo».

A Crociani, nuovo comandante della 'Spaccamela', il generale Vezzoli, nell’augurargli buon lavoro, ha chiesto di osservare, ascoltare e capire fino in fondo i propri effettivi. La peculiarità del Reparto fa si che quotidianamente ci sia bisogno di sostegno, sia per quanto riguarda l’aspetto logistico, sia per la preparazione e la professionalità nel settore delle trasmissioni. Anche la Fanfara, biglietto da visita e portacolori della Brigata 'Julia' e dell’Esercito in tutta Italia e all’estero, è inserita nei ranghi del Reparto comando e Supporti tattici 'Julia' e ha accompagnato con il proprio repertorio militare la cerimonia di venerdì.

La Brigata 'Julia' dà appuntamento a tutti gli udinesi al 15 ottobre prossimo alle 9 a Udine in piazza Libertà per una cerimonia di alza bandiera e resa degli onori ai caduti, con tutto il personale del Comando Brigata schierato, per celebrare il 70° anniversario della costituzione avvenuto il 15 ottobre 1949, proprio in piazza Libertà a Udine.

Seguirà, alla caserma 'Di Prampero' alle ore 10:30, l’inaugurazione della mostra 'Le fosse di Kirov', mostra tematica di oggetti personali, foto ed informazioni provenienti dalle operazioni di recupero delle fosse comuni di Kirov, nella Russia centrale, relativi ai soldati italiani e di altre nazionalità dispersi durante la seconda Guerra Mondiale. L’esposizione sarà completata da una serie di fotografie e pannelli con cenni storici in generale sulla campagna di Russia.

La mostra rimarrà aperta fino al 4 novembre presso il Salone d’onore della Caserma 'Di Prampero', sede del Comando Brigata, in vicolo Agricola 6, a Udine.