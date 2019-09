UDINE - Su tutta la regione cielo in prevalenza nuvoloso, ma sulle Prealpi e in genere sulla fascia orientale sarà probabile cielo coperto con possibili piogge sparse intermittenti, in genere deboli, non del tutto escluse tuttavia anche sulle altre zone.

Possibile formazione di foschia in pianura. Ad alta quota e nel Tarvisiano possibile tempo migliore.