Fuga in sella alla moto: 25 punti decurtati dalla patente

UDINE - Una pattuglia della Polizia locale si è messa all'inseguimento di un motociclo riuscendo, non senza fatica, a fermare il conducente infliggendogli una maxi multa con la decurtazione di 25 punti dalla patente. Non solo, l'uomo, un 32enne udinese, considerata la sua condotta, è stato denunciato a piede libero.

Tutto è nato in viale Leonardo da Vinci nella serata di domenica 29 settembre. La moto, alla vista di una pattuglia della Polizia locale, si dava alla fuga dileguandosi a forte velocità verso via Martignacco. Gli agenti partivano all'inseguimento attraversando la zona dello stadio ed entrando in tangenziale. E' proprio qui che la Polizia riusciva a fermare il mezzo a due ruote, resosi protagonista di numerose situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada.

Come detto, è scattata la sanzione, la decurtazione dei punti e la denuncia a piede libero.