Case Ursella, un concorso fotografico per i clienti più ‘fedeli’

BUJA – Oltre mille case realizzate e consegnate, una quarantina di collaboratori, un fatturato che si aggira sui 4 milioni di euro. Case Ursella, azienda di Buja specializzata nella costruzione di unità abitative, anche quest’anno sarà protagonista di Casa Moderna e, per l’occasione, ha voluto premiare i suoi clienti più fedeli.

CONTEST - Per questo ha deciso di lanciare un concorso fotografico, intitolato «SNAP the Experience», per raccontare attraverso le immagini la storia e l’evoluzione delle sue case. Un’attività iniziata nel 1976 grazie all’intraprendenza e allo spirito imprenditoriale di Silvino Ursella, scomparso di recente. Tutti gli elementi delle case Ursella sono certificati secondo le normative europee e vengono realizzati nella sede centrale a Buja, escono dallo stabilimento già completi di impianti in modo da essere poi trasferiti nel luogo prescelto dal cliente per concludere i lavori e consegnare una casa completa in ogni sua parte. Abitazioni antisismiche, costruite con materiali tradizionali, resistenti al fuoco, caratterizzate da un perfetto isolamento acustico, termico ed elettromagnetico. Senza contare che le case Ursella sono alimentate da impianti a energie rinnovabili che consentono di abbattere i costi delle bollette e di ridurre l’impatto ambientale per la produzione del fabbisogno energetico della casa, ottenendo così la certificazione in classe A4. Tutti plus che consentono a Case Ursella di mantenere la competitività sul mercato che la caratterizza da oltre 40 anni, un rapporto qualità/prezzo ottimale, l’abbattimento dei tempi di consegna, la grande cura per le finiture e trasparenza per tutti i dettagli di un’abitazione che viene consegnata al cliente già pronta per essere utilizzata.

CASA MODERNA - Il concorso ha consentito di raccogliere una serie di fotografie delle case realizzate negli ultimi anni, che dopo essere state pubblicate sulla pagina Facebook dell’azienda, saranno selezionate in base ai ‘mi piace’ che riceveranno. Ci saranno due vincitori, uno per la categoria «interni», l’altro per quella «esterni». Entrambi riceveranno un Amazon Echo Plus, l’altoparlante intelligente in grado di rendere ancora più smart la propria abitazione. Le premiazioni si terranno il 12 ottobre 2019, alle 11.30, alla Fiera di Udine, durante Fera della Casa Moderna, allo stand di Case Ursella, dove saranno esposte tutte le foto e saranno visibili, in anteprima, anche i nuovi modelli della Serie 2020: una collezione di 12 abitazioni personalizzabili capaci di unire la tradizione costruttiva dell’azienda alle più moderne correnti architettoniche e stili abitativi.