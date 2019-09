Festa della Lega Fvg: il 6 ottobre arriverà anche Salvini

UDINE – Sarà Porcia, quest’anno, a ospitare la festa della Lega del Friuli Venezia Giulia. Come già avvenuto nel 2018, a chiudere la manifestazione ci sarà il leader nazionale del Carroccio, Matteo Salvini, domenica 6 ottobre. A presentare l’evento, nella sede leghista di Reana del Rojale, sono stati il governatore Fvg Massimiliano Fedriga, il senatore Mario Pittoni e il deputato Massimiliano Panussut.

«Non poteva esserci momento migliore per la nostra festa vista la situazione venutasi a creare al governo – chiarisce Fedriga –. Discuteremo e ci confronteremo, con l’intervento dei governatori delle altre Regioni del Nord, ma ci sarà spazio anche per il divertimento». A chiudere la tre giorni in programma a Villa Dolfin (Porcia) dal 4 al 6 ottobre, sarà Salvini. Un’occasione per lanciare la manifestazione di piazza in programma il 19 ottobre a Roma. «Stiamo ricevendo molte adesioni – afferma Fedriga – credo che supereremo il record di pullman in partenza dal Fvg».

Il programma della festa

VENERDÌ 4 OTTOBRE

ore 19.30 Saluto da parte degli assessori regionali e dei consiglieri regionali Lega Fvg

ore 20.30 «Due chiacchiere con i Governatori»: Massimiliano Fedriga, presidente Regione Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia, presidente Regione Veneto, Maurizio Fugatti, presidente Provincia Trento, Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte. Modera Paolo Del Debbio, giornalista



SABATO 5 OTTOBRE



ore 19.30 interventi dei Giovani Lega Fvg

ore 20.00 saluto dei deputati e senatori ed europarlamentari Lega Fvg​​​​​​​

ore 20.30 Maria Giovanna Maglie (saggista e opinionista) intervista Massimiliano Fedriga

ore 21.30 serata musicale per i giovani



DOMENICA 6 OTTOBRE



ore 19.30 concerto Bobby Solo e Band

ore 20.30 interventi di Vannia Gava, commissario Lega Nord Fvg, Massimiliano Fedriga, presidente Regione Fvg, Matteo Salvini segretario federale Lega