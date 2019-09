Donna investe un cavallo nei pressi di via Monte Sei Busi

UDINE - Una donna di 52 anni di Udine è rimasta ferita dopo aver investito un cavallo apparso all'improvviso sulla carreggiata. E' successo lunedì 30 settembre in via Emilia, verso le 12.

Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale. Da quanto riferito la donna era a bordo di una Hyundai i10, quando all'improvviso si è trovata davanti il cavallo nei pressi di via Monte Sei Busi. Tutto è accaduto molto in fretta e la signora non è riuscita a evitare l'animale (che sarebbe di proprietà di un residente della zona).

La donna è rimasta ferita ed è stata costretta a ricorrere alle cure del 118.