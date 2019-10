Aspiranti archeologi a Paestum per un campo scuola

TOLMEZZO - Fino al 5 ottobre, gli allievi della classe quarta del liceo classico di Tolmezzo saranno al lavoro, in Campania, nel sito archeologico di Paestum. Si rinnova, infatti, l’annuale esperienza didattica organizzata dall’Isis 'Paschini-Linussio', in collaborazione con la Società friulana di archeologia.

Alle operazioni di pulizia e recupero nella nota area archeologica della Magna Grecia, si alterneranno visite guidate al Museo e al Parco archeologico, ad Ercolano, alla città di Napoli e al Museo archeologico del capoluogo campano.

I liceali della Carnia e dell’Alto Friuli saranno guidati dal professor Giovanni Filippo Rosset e da Massimo Lavarone della Società friulana di archeologia, il quale ricopre la funzione di 'tutor esterno', in quanto l’attività rientra a pieno titolo nei 'Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento' in cui confluisce la tradizionale 'Alternanza Scuola-Lavoro'.

Le attività di gestione e cura di siti archeologici, unitamente alle esercitazioni di rilievo topografico, disegno, fotografia, digitalizzazione e catalogazione, programmate dall’Istituto Paschini-Linussio, rientrano nel Progetto di caratterizzazione del liceo classico 'La Terra si racconta'. Coordinata dalla professoressa Simona De Pauli, la proposta educativa dell’Isis Paschini-Linussio di Tolmezzo si propone di coinvolgere i giovani studenti nelle attività pratiche relative all’archeologia, di favorire l’avvicinamento al 'Volontariato culturale' e di stimolare un movimento permanente di 'Cittadinanza attiva'.