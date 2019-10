La 17enne Carolina Parmesani è la testimonial Città Fiera 2020

UDINE - Carolina Parmesani, 17 anni, è la Testimonial Città Fiera 2020. Arriva da San Michele del Carso, la vincitrice della kermesse che ha eletto la nuova testimonial del centro commerciale in collaborazione con Miss Alpe Adria International. Studentessa del Liceo Classico Dante Alighieri di Gorizia si descrive scherzosa e allegra, ama lo sport, in particolare la ginnastica ritmica, sport di cui è diventata anche allenatrice per l’Unione Ginnastica Goriziana. Per il futuro ha in progetto una laurea in ingegneria.

Oltre a essere il nuovo volto del centro commerciale per le campagne di Comunicazione 2020, ha ricevuto in premio un viaggio messo in palio dal Gruppo Bi Holiday. Altre quattro ragazze si sono aggiudicate le fasce degli sponsor: Chantal Gavino, Miss NeroGiardini, Alessia Bin, Miss Mango, Sofia Cittaro, Miss B/Store, Gaia Clinz, Miss Cannella. Novità 2019 il titolo Miss Social Città Fiera che ha premiato le ragazze che si sono distinte sui social con una pioggio di like: terza classificata Sara Adami, seconda classificata Kelly Ciroi, prima classificata Manuela Xompero. Menzione speciale per Miss Facebook Elissa Roda.

In passerella, presentate da Luca Babbucci, e con le coreografie di Laura Maieroni, le collezioni che anticipano le tendenze autunno/inverno 2019/2020 dei marchi sponsor dell’evento. Le venti ragazze, applaudite da un folto pubblico, sono state giudicate secondo diversi parametri da una giuria di giornalisti ed esperti del settore moda, presieduta da Davide Bardelli Nonino. Per tutte le venti partecipanti, numerosi i premi e i buoni acquisto offerti dai negozi Città Fiera.