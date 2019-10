Allerta meteo della Protezione Civile: in arrivo una forte perturbazione

UDINE - E' attesa per mercoledì 2 ottobre una forte perturbazione che interesserà il Friuli Venezia Giulia. Un vero spartiacque tra estate e autunno, con le temperature che sono destinate a calare sensibilmente. La Protezione Civile Fvg ha diramato un'allerta meteo per l'intera giornata di mercoledì (dalle 6 del mattino alle 23.55) interesserà, in particolare, le zone limitrofe alla città di Udine e la pianura, insieme alla provincia triestina.

Piogge intense e temporali forti

Sono previste piogge intense e temporali anche forti, soprattutto dal pomeriggio. Dalla tarda serata le precipitazioni tenderanno a cessare. In giornata vento da sud moderato, verso sera vento da nord in pianura e in quota, in tarda serata Bora sostenuta sulla costa.

Da mercoledì sera farà più fresco

Un marcato fronte freddo atlantico, preceduto da correnti umide sudoccidentali, passerà sulla regione nella serata di mercoledì, seguito da un afflusso di aria fresca e secca da nord-ovest in quota, da nord-est al suolo.