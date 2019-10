UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 2 ottobre, prevede cielo in prevalenza coperto con piogge anche temporalesche, inizialmente sparse e moderate, dal pomeriggio diffuse e abbondanti, più intense in genere ad est.

In giornata soffierà vento da sud moderato, verso sera entrerà vento da nord sui monti e in pianura, poi Bora sostenuta sulla costa, mentre le piogge tenderanno a cessare a partire dalla Carnia.