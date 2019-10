Il Ceghedaccio torna in versione autunnale

UDINE - Due sono gli appuntamenti che tutti gli appassionati di musica anni '70, '80 e '90 non si fanno sfuggire: il primo in primavera e il secondo in autunno. Puntuale come ogni stagione ecco che arriva, venerdì 18 ottobre, come sempre al padiglione 6 dell'Ente Fiera di Udine una nuova, appassionante, serata Ceghedaccio.

È già partita la corsa al biglietto, che è possibile acquistare senza diritti di prevendita, per evitare le code che ogni volta si formano all'ingresso di quella che è ormai universalmente riconosciuta come la più grande manifestazione dedicata alla musica di quegli anni. Dietro alla consolle ci saranno loro, Renato e Carlo Pontoni, anime di una festa pensata sempre in sicurezza e che ad ogni edizione è capace di rinnovarsi, richiamando migliaia e migliaia di appassionati che hanno trasformato una serata danzante in un vero e proprio fenomeno di costume.

Rigorosissimi, come sempre gli orari di un appuntamento che punta alla qualità dell'offerta, così come del suo pubblico. Alle 20 inizierà il buffet a prenotazione con musica live. Alle 22 spazio alla grande musica, che terminerà come da copione all'1.30 di notte. Cinquecento, inoltre, i posti a sedere messi a disposizione su prenotazione e con personale dedicato alle persone che preferiscono stare comode e godersi solo lo spettacolo condito, come tradizione, non solo da tanta musica, ma anche da straordinari giochi di luce e divertenti sorprese.

Come ricordato, i biglietti (18 euro e 14 per i possessori della Ceghedaccio Card) sono disponibili online sul circuito vivaticket e nelle rivendite autorizzate di Udine (Natural Sound, via Portanuova 12), Martignacco (Edicola Tabacchi del centro commerciale Città Fiera), Codroipo (Centro della Musica, via Piave 71), Pordenone (Musicatelli, piazza XX Settembre 7), Gorizia (Corner Caffè, corso Verdi 101), Trieste (Ticketpoint, corso Italia 6/c), Pertegada (bar da Poianella, via Lignano statale 41) e Tolmezzo (Punto Verde, via Matteotti 4/b).

Per chi non volesse guidare confermati anche i pullman che la stessa organizzazione ha messo a disposizione con partenza da Trieste e da Pordenone con diverse fermate intermedie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0432508586, inviare un sms o un messaggio whatsapp al 3452655945 o una email all'indirizzo info@ceghedaccio.com