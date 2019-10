UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 3 ottobre, prevede, di notte e prima mattina cielo in genere sereno tranne residua nuvolosità sulle zone sudorientali della regione; soffierà vento moderato da nord in quota, Bora moderata o sostenuta sulla costa.

In giornata cielo sereno ovunque con atmosfera decisamente più secca dei giorni precedenti, ma sarà possibile lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui monti. Vento in attenuazione.