‘Invito a Palazzo’ 2019: apre al pubblico la sede di Fondazione Friuli

UDINE - Fondazione Friuli, sabato 5 ottobre, apre al pubblico le porte della sua sede, in occasione della XVIII edizione di ‘Invito a Palazzo’, manifestazione promossa dall’Abi (Associazione Bancaria Italiana) con la collaborazione dell’Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa). Dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare ‘Palazzo Contarini’, in via Manin 15, a Udine, e scoprire opere appartenenti alla collezione della Fondazione, di artisti del calibro di Afro e Mirko Basaldella, Giuseppe Zigaina, Luciano Ceschia, Carlo Ciussi, Fred Pittino, Marcello D'Olivo, Ernesto Mitri, Anzil, oltre ad alcuni antichi documenti dell’archivio storico del Monte di Pietà.

Visite guidate con gli studenti

Le visite guidate si svolgeranno a orario continuato e saranno accompagnate da 40 studenti del Liceo Classico Europeo, del Liceo Coreutico, del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Scientifico Internazionale dell’Educandato Statale ‘Collegio Uccellis’, con il quale la Fondazione ha avviato un progetto di alternanza scuola-lavoro. All’interno del Palazzo ci saranno anche alcuni esperti dell’Associazione dello Scriptorium Foroiuliense di San Daniele del Friuli, che approfondiranno le tecniche relative all’arte calligrafica e alla produzione di antichi manoscritti, avvalendosi anche della Teca Digitale della Civica Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli.

Si potranno vedere documenti inediti

Si tratta di un programma innovativo, volto a coinvolgere anche coloro che sono appassionati o incuriositi dai nuovi mestieri inerenti l’artigianato artistico, quali scrittura ad ennè, scrittura ornata su corpo e scrittura su stoffa. Durante la giornata gli allievi dello Scriptorium svolgeranno preformances di scritture antiche con prodotti naturali (removibili) su mani o braccia dei visitatori che lo richiederanno, inoltre scriveranno nomi o frasi a richiesta su t-shirt, che i visitatori potranno conservare a ricordo dell’evento. Alcuni allievi dell’Educandato Statale ‘Collegio Uccellis’ di Udine, in via del tutto eccezionale, mostreranno per la prima volta al pubblico alcuni libri e carte del Fondo Ascoli - Biblioteca dello Scriptorium Foroiuliense: manuali di scrittura dal 1500 al 1800, carte autografate da Carducci, Dumas, D’Annunzio, Serao. Sarà inoltre allestita, sempre a cura della Scuola Italiana Amanuensi, la mostra di Proclami, Sentenze ed Editti risalenti al Friuli Napoleonico, provenienti dal Museo Prefilatelico Friulano dello Scriptorium Foroiuliense. Nella stessa giornata, sarà anche visitabile il Palazzo del Monte di Pietà di Via Mercatovecchio, che conserva la parte più antica della collezione d’arte della Fondazione. Per informazioni 0432 415811, info@fondazionefriuli.it e www.fondazionefriuli.it.