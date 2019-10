Via Aquileia: qualcuno ha già fatto la «prova del bus»

UDINE - La nuova concezione di via Aquileia, con due file di strisce blu e una ciclabile, non convince i residenti e i frequentatori del borgo. Per molti la soluzione scelta dal Comune di Udine rischia di complicare le cose, mettendo a rischio l'incolumità di pedoni e ciclisti. C'è poi il dubbio che i bus della Saf (anche se di dimensioni ridotte) abbiano difficoltà a transitare tra le due file di auto parcheggiata.

Sul web, nelle ultime ore, in molti stanno commentando il nuovo assetto di via Aquileia. Tra chi ci scherza su (paragonando la strada con le strisce blu e gialle a una pista di un aeroporto, a un autodromo o a un labirinto in stile Pac-Man), c'è anche chi ha fatto la prova di larghezza, parcheggiando due auto una vicina all'altra con le portiere aperte. Il risultato è sconfortante...lo spazio per il transito del bus non pare sia sufficiente.

Il vicesindaco Loris Michelini ha subito messo le mani avanti, assicurando che si tratta di una soluzione sperimentale e dicendosi disponibile a fare un passo indietro nel caso non dovesse funzionare. Vedremo cosa accadrà nel momento in cui la strada riaprirà al traffico.