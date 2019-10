Servizio civile in ateneo: otto i posti disponibili

UDINE - Per giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni c’è tempo fino alle ore 14 di giovedì 10 ottobre per presentare la propria candidatura alla selezione per lo svolgimento del servizio civile all’Università di Udine. I volontari saranno impiegati per un anno con impegno settimanale di 25 ore e un assegno mensile di 439,50 euro. Le domande di partecipazione alla selezione vanno presentate online. Bando e informazioni sono disponibili qui. Otto i posti complessivamente disponibili per tre progetti dell’Ateneo approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Progetto Università solidale 2019

Gli obiettivi del progetto 'Università solidale 2019' (4 posti) sono: favorire la fruizione dei servizi universitari da parte degli studenti portatori di handicap, nonché il loro orientamento; aumentare i livelli di partecipazione e favorire i processi di inclusione degli studenti disabili nelle attività accademiche e culturali dell’Ateneo; favorire il raggiungimento della massima autonomia possibile nell’attività di studio e nell’organizzazione delle proprie esigenze e necessità particolari.

Gli altri posti

Nei progetti 'Biblioteche d’@autore: una risorsa un’opportunità' (2 posti) e 'Open library: la biblioteca a misura dell’utente' (2 posti) l’attività sarà focalizzata a incrementare e migliorare la descrizione del patrimonio bibliografico nelle banche dati e secondo i rinnovati standard di catalogazione, ad arricchire la segnaletica e facilitare la consultazione del fondi speciali, a valorizzare e promuovere le collezioni delle biblioteche e a potenziare il servizio di accoglienza, orientamento e formazione dell’utenza.