Urina, saliva e rifiuti contro la vetrina di un negozio: la telecamera riprende tutto

UDINE - Si diverte a insudiciare con urina, saliva e rifiuti vari la vetrina di un negozio. E' accaduto in via Poscolle in piena notte, verso le due, con la performance dell'incivile di turno che è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il protagonista dell'episodio è un giovanotto con il cappuccio della felpa in testa, che si è sfogato contro la vetrina del negozio 'via Eugenia 4'. Probabilmente sotto l'influenza dell'alcol (visto il suo fare ciondolante), prima ha sputato sul vetro, poi si è abbassato la zip dei pantaloni iniziando a fare i propri bisogni sulla vetrina, saltellando da una parte all'altra del negozio. Non contento tenta di rovinare le vetrofanie e per finire rovescia un sacco di immondizie raccolto poco distante.

La scoperta di quanto accaduto l'ha fatta la proprietaria del negozio la mattina seguente, che ha dovuto ritarda di mezz'ora l'apertura del punto vendita per ripulire tutto. Per ora non sarà sporta denuncia.