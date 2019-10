Intensificati i controlli sui mezzi pesanti: maxi multe a due camionisti

UDINE – I controlli della Polizia stradale di Udine nell’ultima settimana si sono concentrati sui conducenti di mezzi pesanti.

Un conducente straniero è stato fermato mentre percorreva l’autostrada A4 all’altezza di Porpetto: guidava un mezzo pesante senza rispettare i tempi di guida e riposo giornaliero previsti dalla normativa. In particolare, nel corso dell’ultimo mese aveva ecceduto i tempi di guida in ben tre occasioni. La pattuglia provvedeva pertanto a contestate le infrazioni, che complessivamente ammontano ad euro 2.499.

Sempre in A4, all’altezza di Ronchis di Latisana, la pattuglia autostradale ha fermato e controllato un mezzo pesante straniero, provvedendo all’esame documentale dell’autista e del veicolo. Gli operatori, insospettiti dal fatto che le misurazioni del cronotachigrafo non parevano rispettare la velocità che lo stesso teneva al momento in cui l’avevano incrociato, approfondivano gli accertamenti sul mezzo riuscendo a individuare una manomissione allo stesso che, tramite l’utilizzo di un magnete, falsava la registrazione degli impulsi trasmessi al cronotachigrafo digitale. Addirittura, al momento del controllo, il conducente risultava stesse effettuando il periodo di riposo anziché la guida. Allo stesso veniva immediatamente contestata la sanzione che prevede il pagamento di 3.471 euro oltre alla sanzione accessoria del ritiro della patente.