Malore mentre partecipa a una corsa amatoriale: muore a 58 anni

CODROIPO - Stava prendendo parte a una corsa amatoriale promossa per festeggiare i 25 anni dall'inaugurazione della chiesa di San Valeriano. A un certo punto, però, Piero Piccini, 58 anni, residente a Codroipo, si è accasciato a terra, colpito da un malore. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Alla gara presenti moglie e i due figli

Il fatto si è verificato verso le 16.30 di sabato 5 ottobre, mentre l'area di San Valeriano era frequentata da molta gente e l'atmosfera era di allegria e divertimento. L'intervento dei soccorsi è stato tempestivo, prima quello dei volontari che fornivano assistenza per la manifestazione, poi quello del personale del 118. Un vero e proprio dramma che ha coinvolto in maniera diretta anche i famigliari dell'uomo, visto che alla gara erano presenti anche la moglie e i due figli di Piccini.