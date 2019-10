Arrestati per furti commessi in Austria: nei guai due fratelli gemelli

TARVISIO - Gli agenti della IV Zona Polizia di Frontiera-Settore di Tarvisio hanno dato seguito a un ordine di carcerazione con l’arresto di una cittadina italiana, colpevole dei reati di furto con effrazione e associazione a delinquere, condannata a tre anni e sei mesi di reclusione dal Tribunale austriaco di Feldkirch. La donna è stata condotta presso la casa circondariale di Trieste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Entrambi sconteranno la pena in Italia

Qualche mese addietro colpito da un ordine di carcerazione era stato il fratello gemello, arrestato dagli stessi uomini della Polizia di Frontiera in data 19 aprile di quest’anno. L’uomo era stato riconosciuto colpevole del reato di furto con scasso in una abitazione nella città di Vienna. Era stato condannato a due anni di reclusione dal tribunale austriaco di Vienna in data 22 agosto 2018. Entrambi hanno deciso di scontare la loro pena in Italia. Accolti in estradizione sono stati assicurati alla giustizia.