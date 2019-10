Auto finisce fuori strada: morto un ragazzo di 22 anni

FIUMICELLO - Un ragazzo di 22 anni è morto nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale verificatosi a Fiumicello. La vittima è Davide Francescotto, che viaggiava insieme ad altri quattro giovani, tutti rimasti feriti.

Cinque giovani a bordo dell'auto

L'auto ha sbandato finendo fuori strada contro il muro di recinzione di una casa in via Brancolo. L'incidente si è verificato attorno alle 2 di notte. Nella vettura, insieme alla vittima, c'erano un 21enne (alla guida), due 19enne e un 17enne. Tutti sono stati portati in ospedale dai mezzi di soccorso giunti sul posto.

I carabinieri dovranno fare luce sull'incidente

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Palmanova, che ora dovranno fare luce sulle cause del sinistro. L'ennesima strage del sabato sera.