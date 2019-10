Un colpo di testa di Milenkovic condanna l'Udinese

UDINE - Nella 7^ giornata della Serie A Tim, l'Udinese perde 1-0 in casa della Fiorentina incassando la quarta sconfitta stagionale. Montella gioca con il modulo 3-5-2 e in attacco si affida alla coppia Ribery e Chiesa. Tudor recupera lo squalifica De Paul e in attacco gioca schiera Okaka e Nestorovski.

Dopo 3 minuti la prima occasione per l'Udinese con De Paul che si inserisce in area e calcia in diagonale ma Dragowski si oppone. Minuto 13. Tutti in piedi per Davide Astori, il suo ricordo è sempre vivo in tutti noi. Al 16' giocata di Nestorovski che libera Mandragora sulla destra ma il suo cross destinato ad Okaka viene chiuso in extremis da Pezzella. Al 24' azione di Ribery sulla sinistra, palla per Castrovilli il cui destro deviato va fuori di poco. Al 28' Pezzella colpisce di testa, palla alta di poco. Al 34' l'Udinese va in rete con Nestorovski su azione di calcio d'angolo, ma nell'azione Opoku tocca la palla con il braccio e dopo l'intervento del Var, la rete di Nestorovski viene annulla. Al 36' dagli sviluppi di un calcio d'angolo intuizione di Castrovilli che tira di prima in porta e Nestorovski sulla riga di porta salva e mette in corner.

Nella ripresa al 49' De Paul cerca il palo lontano a giro, palla che termina sul fondo. Al 51' bella combinazione De Paul-Sema con lo svedese anticipato in extremis dall'uscita bassa di Dragowski. Al 54' errore di Ekong che spiana la strada a Chiesa ma super Musso gli dice di no. Sugli sviluppi dell'azione Samir atterra Castrovilli al limite dell'area e viene ammonito. Al 72' la rete della Fiorentina su azione, da corner di Pulgar, Milenkovic di testa punisce Musso. Al 78' sinistro di potenza di Dalbert sul primo palo, Musso devia in corner!

Dopo 4 minuti di recupero Prontera di Bologna decreta la fine della partita. L'Udinese gioca bene ma non raccoglie punti e resta ferma a quota 7 in classifica, la Fiorentina si porta invece a 11 in classifica.