Sopraffatta dalla malattia: morta donna di 41 anni

BASILIANO - Il suo cuore ha smesso di battere sabato 5 ottobre. Purtroppo la malattia che l'aveva colpita 10 mesi fa ha avuto la meglio. Veronica Gallizia aveva solo 41 anni. Viveva, insieme al marito Paolo, a Blessano di Basiliano, ma in passato, dopo essere cresciuta a Pontebba, aveva abitato a Martignacco.

Insieme al marito gestiva il centro CpUnit, servizi informatici e telefonia, a Colloredo di Prato. In questi mesi ha affrontato con determinazione la malattia, ricevendo il costante sostegno dei famigliari. I suoi funerali saranno celebrati martedì alle 17 nella chiesa di Martignacco.

Questo un estratto del ricordo di Veronica che il marito Paolo ha scritto su Facebook: «Amore mio, grazie per avermi amato teneramente dal nostro primo incontro e per avermi regalato tutti i magnifici momenti trascorsi insieme: con la tua luce hai riempito di colore la mia vita e sei riuscita a farmela apprezzare più di quanto immaginassi. Spero di essere riuscito a ricambiare almeno in parte il tuo amore e di averti reso felice per quanto mi fosse possibile in questi pochi ma intensi anni, ci ho messo tutto il mio impegno».