Ad Udine ritorna la Festa delle castagne

UDINE - Anche quest'anno l'autunno a Udine verrà festeggiato con la 'Festa delle castagne'. Nel weekend 11-13 ottobre via Cussignacco e strade limitrofe, saranno caratterizzate da espositori provenienti da tutta Italia che proporranno una vasta offerta di prodotti eno-gastronomici stagionali e non solo.

L'iniziativa, nata a metà degli anni ottanta da un’idea dell'associazione dei commercianti locali, con l'intento di ravvivare e promuovere le attività di via Cussignacco, verrà organizzata, per il terzo anno consecutivo dalla Full Agency Grandi Eventi che ha saputo far rinascere questa festa grazie anche ad una serie di attività legate all'intrattenimento ed al folclore.

Ci sarà quindi la possibilità, lungo tutta la via Cussignacco ma anche via Margreth e via Ciro di Pers, di scoprire le numerose offerte culinarie e gastronomiche in cui questo frutto stagionale é il protagonista assoluto: dai piatti tipici, all’abbinamento con il vino fermo, frizzante e con la ribolla, all'assaggio del miele, dolci e gelato fino ad arrivare alle tipiche caldarroste che si potranno gustare direttamente dalle bancarelle e che hanno riscosso grande successo negi ultimi due anni.

L'evento, oltre a divulgare e far conoscere le caratteristiche del mondo delle castagne, sarà caratterizzato da una serie di iniziative collaterali e d'intrattenimento musicale, con gruppi itineranti come i Spumats, i Fisarmonicisti del Frouli Venezia Giulia e Quella mezza sporca dozzina.

La novità del 2019, é legata alla partecipazione di alcuni artigiani che esporranno le proprie produzioni e creatività al numeroso pubblico che affollerà l'area cittadina dedicata, nel secondo fine settimana di ottobre. Per informazioni www.festadellecastagne.com