Al Teatro Giovanni da Udine in arrivo il Chicago Mass Choir

UDINE - È considerato il migliore coro gospel tradizionale e uno dei primi cori gospel d’America. Fondato più di 60 anni fa – dai reverendi Milton Brunson, Robert Wooten e Willie Webb – il Chicago Mass Choir è formato dai più importanti direttori di coro e dai ministri delle musica delle chiese e gira tutto il mondo con i suoi canti penetranti, lasciando sempre messaggi di speranza e di incoraggiamento. Due volte ai Grammy Awards, tre volte ai Dove Awards e dieci volte in nomination agli Stellar Awards li hanno consacrato nel corso degli anni come uno dei gruppi gospel più importanti del mondo. Da Bob Dylan (nel 2003 hanno cantato Pressing On assieme a Regina McCrary) a Mc Gee e dal musical Three Mo Tenors a The Colored Purple, il Chicago Mass Choir vanta collaborazioni con star, produttori ed eventi mondiali.

Ogni loro concerto è entusiasticamente contagioso: un’autentica celebrazione della più vera e genuina tradizione della musica Gospel. A dicembre il Chicago Mass Choir arriva in tour in Italia: il 16 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine si terrà l’unica data nell’intero Triveneto, organizzata da VignaPR. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10 di martedì 8 ottobre online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone, da martedì 22 ottobre anche alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Con la forza profonda del soul di un coro gospel tradizionale e un cuore pieno di lode e adorazione, il Chicago Mass Choir entusiasma il pubblico di tutto il mondo con le sue voci penetranti e la sua dinamica musicalità, suscitando messaggi di speranza e incoraggiamento al numeroso pubblico che segue i loro concerti. 'La vita che cambia' è un modo appropriato per descriverli, perché non è solo un gruppo di cantanti, ma anche un gruppo di donatori. Durante tutto l'anno, il coro canta anche nelle case di cura e volontari nelle organizzazioni non profit locali.

Il Chicago Mass Choir ha inoltre contribuito a cause meritevoli, come la AIDS Foundation di Chicago, l'American Red Cross Haiti Relief Fund, l'AVON Walk for Breast Cancer e The Olive Branch Mission. Ogni anno, il coro adotta una classe di scuola materna della scuola pubblica locale e fornisce ai bambini materiale scolastico e uniformi.

Prezzi dei biglietti:

Platea numerata € 34,00 + diritti di prevendita

Prima galleria € 28,00 + diritti di prevendita

Seconda galleria € 25,00 + diritti di prevendita

Terza galleria € 20,00 + diritti di prevendita