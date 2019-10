UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 9 ottobre prevede, sui monti cielo in prevalenza coperto, in pianura nuvoloso, sulla costa da poco nuvoloso a variabile.

Dal pomeriggio deboli piogge sparse più probabili sulle Prealpi e in Carnia. Dalla sera piogge più diffuse su tutta la regione deboli o moderate ad ovest, più abbondanti ad est.

Sulla costa nel pomeriggio soffierà vento moderato con direzione prevalente da sud-ovest.