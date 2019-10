Taglio dei parlamentari, Serracchiani vota sì ma senza entusiasmo

UDINE - «Abbiamo fatto un accordo politico con il M5S per far nascere un Governo di salvezza nazionale, abbiamo dovuto fare un compromesso in cui c'era anche questo taglio. Ho rispettato l'impegno preso ma il mio voto è un sì senza entusiasmo». Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), confermando il suo voto favorevole alla riduzione dei parlamentari.

«Le garanzie che abbiamo ottenuto e messo nel documento di maggioranza – continua la parlamentare - ci sono molti correttivi imprescindibili, dato che ci sono Regioni in cui la rappresentanza rischia di essere ridotta drasticamente. Non dimentico che il Friuli Venezia Giulia avrà un taglio del 42,9% dei rappresentanti in Senato e che rimane aperta la questione delle minoranze linguistiche».

Per Serracchiani «la legge elettorale sarà il luogo in cui dovremo lavorare per ritrovare un equilibrio che adesso non c'è, come sempre accade quando si fanno 'tagli lineari'».