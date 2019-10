Torna il 'Premio Giovani' del Comune di Udine

UDINE - Ritorna per la quarta volta il 'Premio Giovani' del Comune di Udine che intende valorizzare i giovani che, eccellendo nella scuola, nello sport o nel volontariato, si distinguono in città per il loro impegno, il loro merito e le loro azioni in favore della comunità. Si tratta di un premio pensato per gli studenti udinesi, iscritti in una scuola secondaria di II grado di Udine negli ultimi due anni scolastici (2017/18 e 2018/19).

La formula è cambiata rispetto alle prime edizioni. Quest’anno saranno gli stessi giovani, aventi i requisiti necessari, a candidarsi, inviando la documentazione prevista dal bando e seguendo la modulistica predisposta. Per partecipare sarà necessario allegare al modulo anche la scheda di valutazione dell’ultimo anno frequentato e, a seconda dei casi, una relazione della scuola, della società sportiva o dell’associazione di volontariato.

«Il Premio Giovani – commenta l’assessore ai Centri di aggregazione giovanile, Alessandro Ciani – è un’ottima iniziativa per valorizzare quei ragazzi e ragazze che si sono distinti per merito scolastico o sportivo o per aver contribuito attivamente alla vita sociale della nostra comunità. Premiare le eccellenze permette di incentivare la popolazione più giovane ad essere sempre più partecipativa e ad impegnarsi per costruire il proprio futuro».

Ogni sezione del premio presenta tre criteri di valutazione, di cui due sono comuni: il profitto scolastico e il merito nel campo di altri interessi, passioni, impegni. Il terzo criterio, invece, è variabile: nel caso dei giovani di Pre.Gio in ambito scolastico viene valutata positivamente la partecipazione attiva alla vita della scuola; in relazione allo sport si dà risalto ai risultati sportivi conseguiti a livello federale, ed infine, per i giovani di Pre.Gio. impegnati nel volontariato, sarà valutata l’intensità dell’impegno sociale svolto in seno ad associazioni, parrocchie, ecc.

Un’apposita commissione valuterà le candidature e assegnerà i premi del valore di 800 euro, 700 euro e 500 euro, fino all'ammontare complessivo di 6.000 euro. La scadenza del bando è fissata per il 15 novembre 2019.

Si può scaricare il bando dal sito https://www.comune.udine.it. Per info: Agenzia Giovani del Comune di Udine (tel.: 0432-1272305/158).