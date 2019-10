Picnic ecologico sui Bastioni di Palmanova

PALMANOVA - Non serve altro che un po’ di buona volontà, per singoli, famiglie o gruppi di amici per partecipare al picnic ecologico sui Bastioni organizzato per domenica 13 ottobre dall’Associazione Amici dei Bastioni in collaborazione con il Comune di Palmanova e il Forum Giovani cittadino. Una mattinata dedicata all’ambiente, alla pulizia ma anche alla conoscenza e rispetto per il verde, che si concluderà alla Lunetta napoleonica nei pressi di Porta Aquileia con picnic e animazione (pranzo autonomo al sacco supportato da pietanze offerte dagli organizzatori).

«Si moltiplicano le iniziative che vogliono valorizzare il nostro grande patrimonio storico. I Bastioni vanno vissuti, visitati e rispettati. Sono la storia della nostra città e saranno parte fondamentale del suo futuro. Il nostro compito come amministratori è quello di promuoverne la visita consapevole, nel rispetto della sua storia e dell’ambiente, rendendoli veicolo di promozione e sviluppo per l’intera Palmanova» commentano il sindaco Francesco Martines, assieme all’assessore con delega ai Bastioni Luca Piani.

Per iscriversi basterà mandare una mail all’Associazione Amici dei Bastioni: amicideibastioni@gmail.com . Materiali informativi sono stati distribuiti agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Palmanova.

Ritrovo previsto alle 10 in piazza Grande, sotto la Loggia della Gran Guardia. Qui verranno consegnati ai partecipanti i materiali per la pulizia (guanti e sacchetti). Verso le 10.45 l’avvio a piedi dei gruppi verso i Bastioni fino a giungere alla lunetta napoleonica degli Amici dei Bastioni (Porta Aquileia). Suddivisi i gruppi, comincerà l’opera di pulizia lungo il fossato e i percorsi ciclo pedonali sulla parte alta delle fortificazioni (anello dei rivellini). A fine pulizia ci sarà anche la visita al nuovo cartellone turistico che illustra gli animali delle fortificazioni, con una breve spiegazione a misura di bambino.

Conclusa l’opera, alle 13, ritrovo alla lunetta per il picnic sui prati. Al termine del pasto sarà possibile partecipare a giochi di gruppo con bambini e famiglie, effettuare una visita alle gallerie della lunetta o, dopo una passeggiata verso Porta Udine, alle gallerie del rivellino e di Bastione Donato. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata. La partecipazione è volontaria e gratuita.