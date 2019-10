Imprenditori preparati per digitalizzare la propria impresa: corso gratuito in Cciaa

UDINE - Digitalizzazione avanzata: cosa avviene durante e dopo l’impostazione di un progetto impresa 4.0. Sarà questo il centro del percorso formativo gratuito di 60 ore proposto nella sede di Udine della Camera di Commercio di Pn-Ud, a partire dal 4 novembre, il lunedì e mercoledì dalle 18 alle 21.

Il corso mira a formare imprenditori, loro collaboratori e tutti gli interessati a conoscere a fondo i processi di digitalizzazione per poterli portare all’interno della propria esperienza imprenditoriale e lavorativa e innovare, così, l’azienda. Spesso infatti le imprese avviano progetti di digitalizzazione, senza aver prima costruito correttamente i prerequisiti necessari a correlarli all’effettiva realtà aziendale, senza dunque valutare a fondo tutti gli aspetti coinvolti, modificare l’organizzazione aziendale per tenere sotto controllo e trarre vantaggio dal progetto. Tramite il corso, si vuole dunque creare consapevolezza e cultura della digitalizzazione nelle pmi friulane, per essere in grado di coglierne i vantaggi e arginarne i rischi. Ci sarà poi l’opportunità di incontrare docenti selezionati sia per competenza tecnica, ma anche perché quotidianamente lavorano sugli argomenti che tratteranno e quindi possono portare contributi ed esperienze di prima mano. Chi ha da poco iniziato un percorso di digitalizzazione 4.0 o semplicemente vuole ricevere degli stimoli per iniziare tale percorso, troverà spunti ed esempi pratici per sviluppare il proprio progetto nella giusta direzione e saranno anche organizzati lavori di gruppo, per stimolare la discussione e condivisione tra i partecipanti e verificare subito le applicazioni pratiche dei progetti pensati.

Per accedere al corso, finanziato dal Fondo sociale europeo, è necessario iscriversi fin d’ora, inviando una email a daniela.morgante@pnud.camcom.it con i propri dati e con allegato il curriculum vitae. Per informazioni Telefono 0432.273218 - Fax 0432 273843