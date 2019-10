La Polizia arresta tre latitanti: una è accusata di tratta di esseri umani

UDINE - La Questura di Udine, tramite l’attività di ricerca operata efficacemente dalla Squadra Mobile, continua nella sua azione finalizzata all’esecuzione dei provvedimenti emessi dalle procure e tribunali, riguardanti soggetti condannati o destinatari di misure cautelari. Nelle ultime due settimane, l'ufficio ha dato attuazione a diversi provvedimenti restrittivi, fra cui 3 ordini di carcerazione.

In particolare il provvedimento riguarda una donna della Sierra Leone, 43 enne, che deve scontare un residuo pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione, per una condanna, inflittagli dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere (Ce) per reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e tratta di esseri umani. Gli eventi in questione, avvenuti nel periodo compreso fra il 2007 ed il 2009, in provincia di Caserta, hanno visto la donna partecipare a un sodalizio criminale, che costringeva giovani donne a prostituirsi in strada, subendo soprusi psicologici e fisici. Di seguito la donna si era trasferita in provincia di Udine dove è stata rintracciata.

L'attività della Polizia ha riguardato anche un 28enne afghano che dovrà scontare la pena di anni 3 per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di otto connazionali. I fatti risalgono al 2013, nella zona confinaria di Trieste, quando l'uomo è stato sorpreso alla guida di un mezzo con a bordo i clandestini. Lo straniero era residente a Udine da numerosi anni. Infine c'è un 37enne cittadino italiano, che dovrà scontare 4 anni e mesi 10 di reclusione per resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. In particolare, ha tentato di opporsi con forza all’arresto da parte della forze dell’ordine.