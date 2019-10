Arriva a Udine il nuovo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers

UDINE - Spingersi ai limiti e anche oltre, per sorprendere e meravigliare. Tilt è un family show inedito, spettacolare e al tempo stesso imprevedibile e romantico. È la grande novità del cartellone della prossima stagione in Italia, ideato e presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia che annovera i migliori artisti provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque. È un nuovo emozionante spettacolo di circo contemporaneo nel quale si aggiungono musica, danza e teatro. Il tutto liberamente ispirato al film di successo ‘Ready Player One’, del celebre regista Steven Spielberg. Per il pubblico del Teatro Nuovo Giovanni Da Udine sarà un’esperienza nuova e unica, da vivere tutta d’un fiato per oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali. Tilt - con la direzione artistica di Anatoliy Zalevskyy - andrà in scena con quattro spettacoli giovedì 5 e venerdì 6 dicembre alle 21, sabato 7 dicembre alle 16.30 e alle 21. L’evento è stato presentato oggi alla sede dell'Associazione Sportiva Udinese. Presenti Alessandro Nutta, presidente di Asu, l’assessore all Sport del Comune di Udine, Paolo Pizzocaro, Gianpiero Garelli, fondatore e guida di Le Cirque, e l’attore Riccardo Forte.

GLI ARTISTI E GLI SHOW - Interpreti e protagonisti di Tilt sono artisti incredibili, selezionati da Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia che con il primo spettacolo Alis ha ottenuto un successo strepitoso con oltre 175 mila spettatori. Oggi, Le Cirque World’s Top Performers vanta più di 75 star mondiali, ma ha sempre voluto valorizzare anche il talento italiano che, oltre al circo contemporaneo, ha saputo affermarsi a teatro, al cinema e in televisione. La selezione del cast di Tilt è stata molto accurata per creare un’alternanza di numeri con un crescendo e un legame con i personaggi principali e i momenti clou del film di Spielberg, che ha ispirato i creatori. In TILT saranno 24 gli artisti in scena e fra questi ci sono Sasha Novac e Yulia Melnyk, due giovani di talento che saranno i protagonisti del continuo gioco tra mondo reale e realtà virtuale. Tra le performance più spettacolari ed emozionanti ci sarà quella di Skating Jasters, fantastica coppia formata da Susan e Jimmy. Lei italiana e lui di origini brasiliane, provengono dal Cirque du Soleil e presentano il loro numero acrobatico sui pattini a rotelle, che ha incantato milioni di spettatori. Saranno loro a riportarci negli anni ’80. Potenza e abilità sono racchiuse nel sensazionale numero di giocoleria ideato da Vitalii Yarchuk, sorprendente per ciò che riesce a fare con i suoi palloni da basket, più grandi e più difficili da maneggiare. Poi un’altra artista italiana, Giulia Piolanti, direttamente dallo show ‘Luzia’ del Cirque de Soleil che meraviglierà con un incredibile numero acrobatico di Pole Dance. Senza dimenticare la star mondiale per eccellenza che, oltre a firmare la direzione artistica di TILT, si esibirà con il suo celebre ‘White Act’: Anatoliy Zalevskyy. Considerato una vera leggenda vivente nella disciplina acrobatica a corpo libero, applaudito in tutto il mondo e pluripremiato, anche con l’ambitissimo Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, vanta oltre mille presenze con il Cirque du Soleil.

