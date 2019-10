Condannato per il possesso di un documento di identità falso, viveva in Francia

UDINE - Era ricercato da 4 anni, da quando è stato condannato dal Tribunale di Udine per reati in materia di falsità materiale. Il protagonista della vicenda, giunto in Italia il primo ottobre dal personale della Questura di Udine in collaborazione con la Polizia di frontiera di Roma Fiumicino, è un 60enne ivoriano. L’uomo, nel 2009, durante un controllo scattato a Osoppo, durante un festival musicale, era stato trovato in possesso di una carta di identità italiana falsificata, dichiarando nella circostanza di essere cittadino senegalese.

Trasferito nel carcere di Civitavecchia

Lo straniero era stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione, con il mandato di carcerazione che era stato emesso nel novembre 2015. Le successive indagini, messe in atto dalla Polizia friulana insieme ai colleghi della Direzione centrale della Polizia criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha consentito di rintracciare l’uomo in Francia, alla periferia di Parigi, dove nel mese di maggio è stato arrestato. Nei giorni scorsi, come detto, c’è stato l’arrivo in Italia e il trasferimento nel carcere di Civitavecchia.